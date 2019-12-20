На Хрещатику група молодиків напала на поліцейських: 4 правоохоронців у лікарні – відео

У центрі Києва між агресивно налаштованими молодиками та поліцією виникла словесна перепалка, яка переросла у сутичку зі стріляниною та використанням сльозогінного газу. Під час неї постраждали 4 правоохоронці, 8 молодиків доправили до відділення поліції.

На місці події працює слідча група. Про це мовиться у повідомленні пресслужби Нацполіції Києва у фейсбук.

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Сьогодні на вулиці Хрещатик до працівників поліції під час несення служби підійшла група агресивно налаштованих осіб. Вони почали нецензурно висловлюватися, у результаті чого виник конфлікт. У відповідь на вимоги поліцейських припинити правопорушення молодики застосували сльозогінний газ та влаштували штовханину,

– мовиться у повідомленні.

Правоохоронці теж застосували сльозогінний газ та здійснили попереджувальний вистріл у повітря.

"На цей час до управління поліції доставлено 8 учасників події для встановлення їх анкетних даних, надання пояснень та з’ясування обставин події. Четверо поліцейських звернулися за медичною допомогою", – кажуть у поліції.

Інцидент стався поблизу стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Сутичка в центрі Києва: відео