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      На Хрещатику група молодиків напала на поліцейських: 4 правоохоронців у лікарні – відео

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      У центрі Києва – сутичка поліції та невідомих молодиків / Ілюстративне фото, 24 канал

      У центрі Києва між агресивно налаштованими молодиками та поліцією виникла словесна перепалка, яка переросла у сутичку зі стріляниною та використанням сльозогінного газу. Під час неї постраждали 4 правоохоронці, 8 молодиків доправили до відділення поліції.

      На місці події працює слідча група. Про це мовиться у повідомленні пресслужби Нацполіції Києва у фейсбук.

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      Сьогодні на вулиці Хрещатик до працівників поліції під час несення служби підійшла група агресивно налаштованих осіб. Вони почали нецензурно висловлюватися, у результаті чого виник конфлікт. У відповідь на вимоги поліцейських припинити правопорушення молодики застосували сльозогінний газ та влаштували штовханину,
      – мовиться у повідомленні.

      Правоохоронці теж застосували сльозогінний газ та здійснили попереджувальний вистріл у повітря.

      "На цей час до управління поліції доставлено 8 учасників події для встановлення їх анкетних даних, надання пояснень та з’ясування обставин події. Четверо поліцейських звернулися за медичною допомогою", – кажуть у поліції.

      Інцидент стався поблизу стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського.

      Сутичка в центрі Києва: відео

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Кримінальні новини Новини Києва Поліція
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