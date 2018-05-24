На Хрещатику невідомі познущались над символікою до фіналу Ліги чемпіонів: фото

Напередодні фіналу Ліги чемпіонів у Києві невідомі порізали банери із символікою турніру.

Фінал Ліги чемпіонів, у якому зійдуться іспанський "Реал" та англійський "Ліверпуль" відбудеться 26 травня на НСК "Олімпійський" у Києві.

Читайте також: Де будуть перекриті дороги у Києві під час фіналу Ліги чемпіонів: карта

До столиці України вже прибувають перші вболівальники.

24 травня у Києві урочисто відкривають "Фестиваль чемпіонів", в рамках якого до 26 травня відбудеться чимало спортивно-розважальних заходів, присвячених фіналу Ліги чемпіонів.

У мережі з'явились фото прикрого інциденту напередодні фіналу ЛЧ.

Так, очевидці зауважили, що на Хрещатику невідомі зухвало порізали банери із зображенням символіки турніру.

До слова, раніше у мережі з’явились фото, як здувся величезний м’яч, спеціально встановлений до фіналу ЛЧ-2018 на Бессарабській площі.