На Хрещатику стався вибух
17:31, сьогодні 10043 Читать новость на русском
У Києві на Хрещатику пролунав вибух у одному з дворів. У сміттєвому баку вибухнув невідомий предмет.
Про це пише спільнота dtp.kiev.ua.
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Щось вибухнуло смітнику, після чого той почав палати. На місце події прибули рятувальники ДСНС, які взялися за ліквідацію вогню.
Наразі на місці інциденту працює поліція. Ніхто з людей не постраждав.
Джерело: 24 Канал
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