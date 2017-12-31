На Хрещатику стався вибух

У Києві на Хрещатику пролунав вибух у одному з дворів. У сміттєвому баку вибухнув невідомий предмет.

Про це пише спільнота dtp.kiev.ua.

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Щось вибухнуло смітнику, після чого той почав палати. На місце події прибули рятувальники ДСНС, які взялися за ліквідацію вогню.

Наразі на місці інциденту працює поліція. Ніхто з людей не постраждав.