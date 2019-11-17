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      На хр*на нам такий союз, – Лукашенко про інтеграцією з Росією

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      Лукашенко різко розкритикував ймовірний союз з Росією / Getty images

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко жорстко прокоментував можливу інтеграцію з Росією. Він запевнив, що не буде підписувати ніяких документів, які б суперечили конституції його країни.

      Лукашенко під час брифінгу наголосив, що про інтергацію Білорусі з РФ не варто говорити до вирішення принципових питань, передає БЕЛТА. Йдеться про відкриття російського ринку для товарів.

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      "Жоден документ мною не буде затверджений, якщо буде суперечити головним принципам нашого суспільства: це суверенітет і незалежність нашої держави. Якщо не будуть вирішені принципові питання, ніякі дорожні карти не будуть підписані", – наголосив він.

      Президент Білорусі пояснив, що його країну не пускають на російський ринок і через це вона втрачає 9 мільярдів доларів на рік.

      Ми продаємо в Росії менше, ніж вони у нас. Ці гроші треба заробити на російському ринку. Але нас туди не пускають. Звичайно, ми з Росією воювати не будемо. Але щороку ми щось втрачаємо. Вибачте, на хр*на потрібен такий союз. Про це знає російський президент, ми з ним дружимо, я йому можу ще й не так сказати,
      – наголосив Лукашенко.

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      Він додав, що інтерграція Білорусі та Росії можлива лише на рівних умовах, однак поки нема чого переживати.

      "Ми хочемо рівних умов – ось це буде союз. Може, до об'єднання держав дійдемо. Але поки не партеся, я такий же патріот, як і ви", – підсумував глава Білорусі.

      Що відбувається між Росією та Білоруссю? Розмови про об'єднання Білорусі і Росії стають все гучнішими, хоча Олександр Лукашенко називає їх "дурними і притягнутими за вуха".

      Попри це, раніше у Держдумі РФ заявили про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі. Тепер країни ведуть переговори стосовно єдиного Податкового кодексу, Громадянського кодексу і зовнішньополітичної торгівлі. Також держави планують уніфікувати облік власності та соцгарантії, а також об'єднати банківський нагляд, залишивши два центробанки. У планах також – створення єдиного регулятора ринків нафти, газу і електроенергії.

      Країни також збираються частково об'єднати платіжні системи. З 2021 року вони запровадять єдиний доступ до держзакупівель.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Олександр Лукашенко Новини Білорусі
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