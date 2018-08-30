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На IFA 2018 Asus представив удосконалену лінійку портативних ноутбуків

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Asus представив удосконалену лінійку портативних ноутбуків
Asus представив удосконалену лінійку портативних ноутбуків / asus.com

В рамках виставки IFA 2018 компанія Asus представила нову лінійку портативних ноутбуків із серій ZenBook, ZenBook Flip і ZenBook Pro.

Про це пише видання tehnot.com.

ZenBook 13/14/15

Ці моделі отримали нові дисплеї ASUS NanoEdge та тонкі рамки. Співвідношення між площею екрану і всієї панеллю становить 95%.

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Корпус ноутбуків обладнаний шарнірним механізмом ErgoLift, який при відкритті нахиляє клавіатуру, щоб зробити її положення більш зручним.

ZenBook 13/14/15

Оновлена версія ZenBook

Окрім того, моделі ZenBook 13 і 14 оснащені ексклюзивної цифровою клавіатурою NumberPad, суміщеної з тачпадом. Працюють пристрої на 4-ядерному процесорі Intel Core i7 восьмого покоління. У ряді конфігурацій даних ноутбуків використовується дискретна графічна система, аж до Nvidia GeForce GTX 1050 Max-Q.

ZenBook Flip 13/15

Це ноутбуки-трансформери з діагоналлю 13,3 та 15,6 дюймів. Як запевняють розробники, новинка 10% компактніша за моделі попереднього покоління. Новинки отримали NanoEdge-дисплей з тонкою рамкою з усіх його сторін із співвідношенням площі екрану до площі корпусу 90%.

ZenBook Flip

ZenBook Flip став ще зручнішим 

Обидві моделі підтримують розпізнавання рис обличчя користувача для швидкого входу в систему за допомогою функції Windows Hello, а модель ZenBook Flip 13 отримала нову сенсорну панель NumberPad.

Обидва девайси працюють на процесорі Intel Core восьмого покоління. ZenBook Flip 15 також може мати в своїй конфігурації дискретну відеокарту NVIDIA GTX 1050 Max-Q. На тильній стороні розміщена камера, яка допомагає користувачам взаємодіяти з віртуальними 3D-об'єктами в реальному світі.

ZenBook Pro 14

Це більш портативна версія 15,6-дюймового ноутбука ZenBook Pro 15 з міні-дисплеєм ScreenPad, поєднаним з тачпадом.

Новинка отримала алюмінієвий корпус, ексклюзивний шарнір ErgoLift та 14-дюймовий дисплей NanoEdge з тонкою рамкою. ZenBook Pro 14 підтримує вхід в систему за допомогою функції розпізнання особи і вбудовану підтримку голосових асистентів Windows Cortana і Amazon Alexa.

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Теги: Техно Ґаджети ноутбук Asus
Джерело: 24 Канал
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