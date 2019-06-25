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      На Івано-Франківщині жінка два тижні пролежала у болоті: що відомо про її стан

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      На Прикарпатті жінка пролежала у болоті два тижні
      На Прикарпатті жінка пролежала у болоті два тижні / ukr.segodnya.ua

      Біля села Маріямпіль, що в Івано-Франківській області, у заболоченій місцевості біля річки Дністер рибалка знайшов жінку літнього віку.

      Вона зникла ще 10 червня, коли пішла на сільське пасовище та не повернулась додому, повідомляє "Галка".

      Впродовж кількох днів її з квадрокоптером розшукувала поліція та рятувальники.

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      23 червня жительку Маріямпіля, якій 82 роки, знайшов місцевий рибалка. Доставили її в реанімаційне відділення Галицької районної лікарні з діагнозом – загальне переохолодження і виснаження.

      Жінка у свідомості, хоча її привезли до нас з тиском 40 на 10, а зараз вже 120 на 80. Показники аналізу крові у нормі. Також у неї вікові зміни – церебральний атеросклероз,
      – повідомила головна лікарка Галина Борецька.

      Під час сходження з гори Піп Іван в Карпатах 14 червня зникла киянка. Жінка перебувала у складі туристичної групи із 4 людей і в якийсь момент відстала від групи. На пошуки рятувальники витратили два дні.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Івано-Франківська Лікарня
      Джерело: 24 канал
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