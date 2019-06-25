На Івано-Франківщині жінка два тижні пролежала у болоті: що відомо про її стан

Біля села Маріямпіль, що в Івано-Франківській області, у заболоченій місцевості біля річки Дністер рибалка знайшов жінку літнього віку.

Вона зникла ще 10 червня, коли пішла на сільське пасовище та не повернулась додому, повідомляє "Галка".

Впродовж кількох днів її з квадрокоптером розшукувала поліція та рятувальники.

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23 червня жительку Маріямпіля, якій 82 роки, знайшов місцевий рибалка. Доставили її в реанімаційне відділення Галицької районної лікарні з діагнозом – загальне переохолодження і виснаження.

Жінка у свідомості, хоча її привезли до нас з тиском 40 на 10, а зараз вже 120 на 80. Показники аналізу крові у нормі. Також у неї вікові зміни – церебральний атеросклероз,

– повідомила головна лікарка Галина Борецька.

Під час сходження з гори Піп Іван в Карпатах 14 червня зникла киянка. Жінка перебувала у складі туристичної групи із 4 людей і в якийсь момент відстала від групи. На пошуки рятувальники витратили два дні.