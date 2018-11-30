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      На "Камп Ноу" вслід за "Вемблі" можуть серйозно зіпсувати газон

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      На "Камп Ноу" зіграють матч регбі
      На "Камп Ноу" зіграють матч регбі / FCBarcelona

      На стадіоні "Барселони" наступного року вперше проведуть регбі-лігу: "Каталанс Дрегонс" 18 травня зустрінуться з чемпіоном Суперліги "Віганом".

      "Каталонс Дрегонс" розташовуються у 120 милях від Барселони – у французькому місті Перпіньян. Вони були запрошені до Іспанії "Ла-Лігою" після виграшу Кубка викликів регбі-ліги в серпні, інформує BBC.

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      Керівник англійців Айан Ленаган заявив, що це буде визначний момент. Він переконаний, що це стане переломним моментом для Суперліги.

      Голова "драконів" Бернард Гуаш сподівається, що цей матч "є початком чудової історії" між французькою стороною та іспанськими гігантами.

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      Президент "Барселони" Жозеп Бартомеу очікує, що на трибунах буде багато шанувальників регбі. Також він закликав прихильників "драконів" та "Вігана" ставитися до стадіону, як до рідного дому.

      Нагадаємо, що в жовтні газон "Вемблі"серйозно зіпсували після того, як там провели гру американського футболу. "Джексонвілль Джагуарс" зіграв з "Філадельфією Іглс".

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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