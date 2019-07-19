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      На кандидата в депутати Рибалку чинять тиск: силовики намагаються тиснути на бізнес, – адвокат

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      Сергій Рибалка
      Сергій Рибалка / censor.net.ua

      Силовиками керує інший кандидат в депутати Станчевський.

      19 липня, з самого ранку силовики (поліція і прокуратура Дніпропетровської області понад 20 осіб) вломилися на одне з підприємств, яке виробляє продукти харчування (снеки), в місті Синельникове. Про це пише "КП в Україні".

      Згідно з визначенням Індустріального районного суду м. Дніпро, єдина підстава для обшуку порушення санітарних норм. Також в документі йдеться, що це підприємство, за твердженнями слідчих, нібито належить родині кандидата в народні депутати по округу 107 в Лисичанську (Луганська область) Сергію Рибалку. Про це повідомила адвокат Олена Рева.

      Як повідомили нам достовірні джерела, силовики, не чекаючи прибуття представників підприємства і адвокатів, самостійно проникли у виробничі та офісні приміщення, які, на їхню думку, займає компанія ТОВ "Снек Експорт", що належить батькові Сергія Рибалки і почали проводити обшук на компанії ТОВ "Ай Пі Джі Кріспс Продакшн", яка не має ніякого відношення до ТОВ "Снек Експорт".

      Про замовний характер цих дій прокуратури і поліції Дніпропетровської області свідчить швидкість "розслідування" "справи", заявив представник (довірена особа) кандидата в народні депутати України, адвокат Сергій Веснін.

      За його словами, в ухвалі суду про проведення обшуку, яке датована 18 липня 2019 р., сказано, що клопотання слідчого про проведення цього обшуку мотивовано тим, що слідством нібито "встановлено порушення санітарних норм" при організації виробництва продуктів харчування посадовими особами ТОВ "Снек Експот". Саме кримінальну справу, в рамках якої проводиться даний обшук, також було зареєстровано 18 липня 2019 р. "Питання: коли слідство могло так оперативно щось встановити?" – каже Сергій Веснін.

      Очевидність замовних мотивів обшуку напередодні виборів і явного тиску на кандидата в народні депутати по округу 107 в Лисичанську (Луганська область) Сергія Рибалки підтверджується присутністю на обшуку спільно з силовиками з порушенням всіх процесуальних норм, одіозного кандидата в народні депутати по тому ж 107-му округу, Олексія Станчевського.

      Як повідомлялося, 9 липня Олексій Станчевський був затриманий жителями Лисичанська на міському ринку і переданий поліції при спробі поширювати фальшиві газети з помилковими звинуваченнями на адресу народного депутата Сергія Рибалки. Протиправність дій Станчевського була встановлена ​​15 липня Першим апеляційним адміністративним судом.

      "Чому кандидат в народні депутати по 107-му округу Станчевський супроводжує слідчих і співробітників прокуратури? Є замовником цієї кримінальної справи?", запитує Сергій Веснін.

      "Природно, ніякого відношення до бізнесу батька Сергія Рибалки, який володіє ТОВ "Снек Експорт", це сфабрикована справа не має. Ми бачимо факт замовлення з боку політичної групи опонентів кандидата Сергія Рибалки. Цей обшук підприємства спроба чинити тиск на кандидата в депутати, відвернути його від передвиборчого процесу та з метою його дискредитації", зазначив Сергій Веснін, довірена особа кандидата в народні депутати.

      Він також заявив, що "такі дії правоохоронних органів не просто підривають віру людей у ​​справедливість і закон, а тягнуть за собою відповідальність згідно з кримінально-процесуальним законом. Адвокатами буде ретельно проаналізовані всі дії учасників і виконавців цього замовного заходу і будуть прийняті передбачені законом заходи реагування, до кримінального переслідування і покарання винних".

      Нагадаємо, в Лисичанську на позачергових виборах до Верховної Ради по 107 округу балотується Сергій Рибалка – відомий політик, екс-глава фінансового комітету парламенту і керівник депутатського об'єднання "Незалежність і розвиток".

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      Теги: Новини України Бізнес Новини Дніпра Розслідування
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