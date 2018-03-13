На Каннському фестивалі представлять фільм про найкрасивішого чоловіка України

Фільм "Містер Україна. Боротьба з собою" представлять на престижному кінофестивалі в Каннах, який відбудеться з 8 до 19 травня.

Відомо, що українську короткометражну стрічку покажуть в рамках програми Short Film Corner, передає "РБК-Україна".

Ідея та головна роль у "Містер Україна. Боротьба з собою" належить молодому актору Богдану Юсипчуку, який виступив також режисером фільму. Зірка ввійшов до ТОП-10 найкрасивіших чоловіків світу за версією конкурсу Mr. World.

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Зйомки короткометражного фільму відбувались здебільшого у Києві. За словами режисера. прем'єра його роботи може відбутись у Каннах, що стало великою несподіванкою для митця.

"Давно хотів спробувати себе в ролі режисера. Не думав, що зроблю це вперше з документальним фільмом, і що прем'єра картини відбудеться в Каннах. Радий, що нарешті вдалося втілити задумане", – розповів Богдан Юсипчук.

Дивіться відео тизеру "Містер Україна. Боротьба з собою":