На Кіровоградщині чоловік зґвалтував доньку своєї співмешканки
08:59, сьогодні 512 Читать новость на русском
У четвер, 1 лютого, у Знам'янському районі Кіровоградської області 33-річний чоловік зґвалтував 10-річну дівчинку. Зловмисником виявився співмешканець матері потерпілої дитини.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.
За його словами, про злочин у п’ятницю, 2 лютого, до поліції повідомила матір дівчинки. Жінка розповіла, що ввечері в будинку, де вона живе, її співмешканець зґвалтував її доньку.
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"Чия дитина наступна? Поки відсутнє суворе покарання покидьків-збоченців, продовжуємо накопичувати факти знущання над малолітніми дітьми", – зазначив Аброськін.
Джерело: 24 Канал
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