На Київ насувається сильна гроза

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 13 серпня та вночі 14 серпня у Києві буде сильна гроза та пориви вітру. В столиці оголосили 1 рівень небезпеки.

До кінця доби у столиці буде короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 метрів в секунду. Вночі швидкість вітру посилиться, повідомили в Укргідрометцентрі.

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Управління з питань цивільного захисту КМДА радить при падінні дерев або гілок, травмуванні людей інформувати екстрені служби за телефонами 101 або 103.

Основні правила поводження у разі посилення вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Під час грози слід вимкнути електроприлади, відключити телевізор від антени, зачинити всі вікна, не підходити до вікон, не братися за металеві вхідні двері.

9 серпня у Києві була сильна злива. Тоді унаслідок негоди постраждали декілька авто, затопило вулиці та утворилися корки. Більше фото та відео – дивіться за посиланням.

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