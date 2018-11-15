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      На Київщині авто на єврономерах збило 2 дітей: водій втік з місця події

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      Побите після аварії авто
      Побите після аварії авто / Прес-служба Нацполіції України

      У середу, 14 листопада, у селі Качали на Київщині автомобіль темного кольору наїхав на 2 дітей, які йшли узбіччям у попутному напрямку. Після інциденту автомобіль швидко зник з місця аварії.

      Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

      На пошуки зниклого автомобіля були орієнтовані всі наряди груп реагування патрульної поліції Бородянського та сусідніх районів. Вже за кілька годин на автодорозі Київ - Ковель патрульні помітили авто Opel Vectra з латвійськими номерами з характерними для ДТП пошкодженнями. На вимогу поліцейських водій не зупинився та почав тікати.

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      Втекти зловмиснику не вдалося – у селі Немішаєво його затримали. У багажнику автівки була відірвана передня решітка. За кермом перебував 37-річний житель міста Буча напідпитку, який зізнався у скоєному правопорушенні. Вміст алкоголю у крові чоловіка на момент затримання становив 2,4 проміле,
      – зазначили в поліції.

      Щодо дітей, то внаслідок аварії 10-річна дівчинка отримала тяжкі травми. Їй зробили операцію, а зараз у реанімаційному відділенні за життя дитини борються лікарі. 8-річний брат дівчинки теж перебуває в лікарні з переломом правої ноги.

      Правоохоронці відкрили кримінальну справу і затримали водія. Зараз вирішується питання про обрання чоловікові міри запобіжного заходу. Триває слідство.

      Теги: Новини України Новини Києва Авто на єврономерах Аварії та ДТП Діти і неповнолітні Поліція Кримінальні новини Алкоголь
      Джерело: 24 канал
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