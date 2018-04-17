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На Київщині батьки віддали своїх дітей у притулок, а потім самі їх викрали

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На Київщині батьки здали своїх дітей у притулок, а потім самі їх викрали
На Київщині батьки здали своїх дітей у притулок, а потім самі їх викрали / ілюстративне фото

16 квітня, до поліції Київщини надійшло повідомлення від працівника Макарівського районного центру соціальної підтримки дітей та сімей про те, що зникли малолітні вихованці: двоє хлопчиків та дві дівчинки.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

"Під час проведення першочергових розшукових заходів працівники ювенальної превенції поліції Киїської області встановили, що дітей викрали їхні батьки, посадили в автівку, після чого зникли у невідомому напрямку", – розповідають у поліції.

Також встановлено, що чотири роки тому батьки були змушені віддати четверо своїх дітей до центру соціальної підтримки дітей у смт. Макарів, так як будинок, де вони мешкали, повністю згорів у результаті пожежі. Сім'я на той час знаходилась у скрутному матеріальному становищі.

38-річний чоловік та його 35-річна дружина, які не позбавлені батьківських прав, неодноразово намагалися забрати з притулку дітей без дозволу керівництва. Однак постійного місця проживання у них немає,
– кажуть у поліції.

Наразі тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місцезнаходження втікачів.

Прикмети дітей:
Дудка Світлана Сергіївна, 07.05.2008 року народження, зріст 131 см, волосся світло-русяве, середньої довжини, очі світлі. Була одягнена: колготи фіолетового кольору, сукня сірого кольору, темно-синя курточка та рожеві кросівки.

Дудка Ангеліна Сергіївна, 11.10.2010 року народження, зріст 122 см, довге волосся темного кольору. Особливі прикмети випали передні молочні зуби. Була одягнена: вельветові лосини чорного кольору з червоними квітками, рожева кофта, шльопанці.

Дудка Олег Сергійович, 03.03.2012 року народження, зріст 120 см, волосся коротке, світло-русявого кольору, блакитні очі. Не вимовляє звук "Р" та "Ш". Одягнений в червону олімпійку, чорну шапку із синьою смужкою, коричневі брюки та чорні кросівки.

Дудка Руслан Сергійович, 03.06.2005 року народження, зріст 145 см, волосся темно-русяве, очі карі.


Дудка Руслан Сергійович та Дудка Світлана Сергіївна

Дудка Ангеліна Сергіївна та Дудка Олег Сергійович

Теги: Новини Києва Діти Поліція
Джерело: 24 Канал
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