На Київщині чоловік обстріляв патрульних: оголошено спецоперацію

У Яготині 11 грудня стався конфлікт через неправильне паркування. Вирішувати його приїхали патрульні, по яких один з учасників сварки відкрив вогонь.

Коли патрульні приїхали на виклик, невідомий чоловік почав обстрілювати їх із рушниці. Стрілок заховався у своєму подвір'ї, розповідають у поліції Київщини. Дивіться також: Невідомий відкрив вогонь по поліцейських у США: багато загиблих, зокрема цивільні Патрульні не постраждали, однак у службовому авто вибиті шибки та пошкоджений кузов.

Патрульних обстріляв чоловік, який заховався у своєму подвір'ї / npu.gov.ua Аби затримати стрілка, поліція області оголосила план-перехоплення "Грім". Пошуки нападника тривають. На місці інциденту працюють слідчі.