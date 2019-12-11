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      На Київщині чоловік обстріляв патрульних: оголошено спецоперацію

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      У Яготині обстріляли патрульних / npu.gov.ua

      У Яготині 11 грудня стався конфлікт через неправильне паркування. Вирішувати його приїхали патрульні, по яких один з учасників сварки відкрив вогонь.

      Коли патрульні приїхали на виклик, невідомий чоловік почав обстрілювати їх із рушниці. Стрілок заховався у своєму подвір'ї, розповідають у поліції Київщини.

      Дивіться також: Невідомий відкрив вогонь по поліцейських у США: багато загиблих, зокрема цивільні

      Патрульні не постраждали, однак у службовому авто вибиті шибки та пошкоджений кузов.


      Патрульних обстріляв чоловік, який заховався у своєму подвір'ї / npu.gov.ua

      Аби затримати стрілка, поліція області оголосила план-перехоплення "Грім". Пошуки нападника тривають. 

      На місці інциденту працюють слідчі.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини Києва Кримінал Кримінальні новини Поліція
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