На Київщині чоловік обстріляв патрульних: оголошено спецоперацію
У Яготині 11 грудня стався конфлікт через неправильне паркування. Вирішувати його приїхали патрульні, по яких один з учасників сварки відкрив вогонь.
Коли патрульні приїхали на виклик, невідомий чоловік почав обстрілювати їх із рушниці. Стрілок заховався у своєму подвір'ї, розповідають у поліції Київщини.
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Патрульні не постраждали, однак у службовому авто вибиті шибки та пошкоджений кузов.
Патрульних обстріляв чоловік, який заховався у своєму подвір'ї / npu.gov.ua
Аби затримати стрілка, поліція області оголосила план-перехоплення "Грім". Пошуки нападника тривають.
На місці інциденту працюють слідчі.