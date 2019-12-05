На Київщині чоловік підірвався у власній оселі

Вранці 5 грудня в Ірпені, що у Київській області, від вибуху загинув чоловік. На його тілі виявили численні рани.

Як повідомляють у поліції Київщини, загиблий намагався самотужки розібрати вибуховий пристрій. Він спрацював у його долонях. Що саме це було - у поліції поки не уточнюють. Дивіться також: Загадкова загибель підлітка на коліях у Прилуках: хлопця не збивав потяг Усі подробиці встановлюють слідчі. Вирішують справу щодо відкриття кримінальної справи та її кваліфікації.