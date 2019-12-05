16:14
5 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:25, 4 грудня
      Вєсті.UA
      19:37, 4 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Кримінал Новини криміналу і ДТП
      ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      На Київщині чоловік підірвався у власній оселі

      1009 Читать новость на русском
      В Ірпені чоловік підірвався у власній оселі / npu.gov.ua

      Вранці 5 грудня в Ірпені, що у Київській області, від вибуху загинув чоловік. На його тілі виявили численні рани.

      Як повідомляють у поліції Київщини, загиблий намагався самотужки розібрати вибуховий пристрій. Він спрацював у його долонях. Що саме це було - у поліції поки не уточнюють. 

      Дивіться також: Загадкова загибель підлітка на коліях у Прилуках: хлопця не збивав потяг

      Усі подробиці встановлюють слідчі. Вирішують справу щодо відкриття кримінальної справи та її кваліфікації.

      Пожежа в коледжі Одеси: загинула 17-річна студентка
      сьогодні
      5526
      Теги: Кримінал Жертви Кримінальні новини Новини Києва
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:30 Смартфони незабаром зникнуть: що може їх замінити
      Михайло Года 473
      сьогодні , 15:00 Распад России – прямое продолжение распада СССР: анализ доклада Российской академии наук
      Ель Мюрид 925
      сьогодні , 12:00 Вищий антикорупційний суд: новий еталон справедливості чи каральна машина в руках топ-чиновників
      Ярослав Гришин 196
      сьогодні , 10:30 Нельсон Мандела – шибеник, що сколихнув світ, але так і не став щасливим
      Олесь Друкач 1001
      сьогодні , 10:19 Пекло Донбасу та енергія Майдану: хто підтримує українське військо
      Євгенія Мазур 648
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук