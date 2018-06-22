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На Київщині чоловік спочатку осипав ліжко жінки трояндами, а потім вкрав у неї 4 тисячі доларів

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На Київщині чоловік спочатку осипав ліжко жінки трояндами, а потім вкрав у неї гроі
На Київщині чоловік спочатку осипав ліжко жінки трояндами, а потім вкрав у неї гроі / Фото прес-служби поліції

Подія сталася ще на початку червня у селі Петропавліська Борщагівка Києво-Святошинського району. Більше як два тижня знадобилось працівникам Києво-Святошинського відділу поліції для того, щоб встановити особу чоловіка, який спочатку осипав ліжко жінки пелюстками троянд, а потім вкрав у неї 4 тисячі доларів США і зник у невідомому напрямку.

У прес-службі поліції повідомляють, що затримали зловмисника в Обухівському районі. Ним виявився 23-річний молодий чоловік, уродженець Київщини. 

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Того дня молодик вештався вулицями Петропавлівської Борщагівки, коли біля одного з помешкань випадково побачив заможну жінку за кермом автівки. Тож вирішив вночі "зайти" до неї в гості. А для "романтичності" зірвав на сусідньому подвір’ї троянди,
– розповідають у поліції.

Як зазначають у поліції, молода жінка не злякалась непроханого нічного "гостя". Вела вона перемовини з грабіжником та віддала свої збереження, щоб той не завдав ніякої фізичної шкоди для неї. І щойно він покинув будинок з викраденим, жінка зателефонувала у поліцію.

Викрадені кошти хлопець витратив на гральні автомати та на власні потреби.

Наразі грабіжнику оголошена підозра за ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України та судом обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. За скоєння пограбування йому загрожує позбавлення волі до восьми років.

Теги: Новини Києва Пограбування
Джерело: 24 Канал
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