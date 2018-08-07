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На Київщині двоє молодиків жорстоко побили жінку через прохання не смітити

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Під Києвом чоловіки сильно побили жінку через зауваження
Під Києвом чоловіки сильно побили жінку через зауваження / Фото з відкритих джерел

В Петропавлівській Борщагівці під Києвом двоє молодих хлопців жорстоко побили жінку через те, що вона зробила зауваження молодикам аби вони не смітили. Свідки впізнали в одному з чоловіків тренера підлітків з тхеквондо.

Про це повідомили "Вартові Еспресо".

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Зазначається, що інцидент трапився 6 серпня. 

Чоловіки завдавали жінці удари в обличчя доки вона не втратила свідомість. 

побиття, київська область,
Причиною агресії чоловіків стало зауваження жінки не смітити

"Вартові Еспресо" зауважили, що свідки впізнали в нападниках двох братів серед яких спортсмен, тренер підлітків з тхеквондо – Юрій Сандуляк.

київська область, побиття
Жінку били поки вона не втратила свідомість

Нагадаємо, що 31 липня в Одесі група дівчат-підлітків жорстоко побили ровесницю, а потім забрали її речі. Уся бійка супроводжувалась криками: "Як воно – бути хвойдою?" та нецензурною лексикою.

Теги: Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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