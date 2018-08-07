На Київщині двоє молодиків жорстоко побили жінку через прохання не смітити
В Петропавлівській Борщагівці під Києвом двоє молодих хлопців жорстоко побили жінку через те, що вона зробила зауваження молодикам аби вони не смітили. Свідки впізнали в одному з чоловіків тренера підлітків з тхеквондо.
Про це повідомили "Вартові Еспресо".
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Зазначається, що інцидент трапився 6 серпня.
Чоловіки завдавали жінці удари в обличчя доки вона не втратила свідомість.
Причиною агресії чоловіків стало зауваження жінки не смітити
"Вартові Еспресо" зауважили, що свідки впізнали в нападниках двох братів серед яких спортсмен, тренер підлітків з тхеквондо – Юрій Сандуляк.
Жінку били поки вона не втратила свідомість
Нагадаємо, що 31 липня в Одесі група дівчат-підлітків жорстоко побили ровесницю, а потім забрали її речі. Уся бійка супроводжувалась криками: "Як воно – бути хвойдою?" та нецензурною лексикою.