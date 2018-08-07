На Київщині двоє молодиків жорстоко побили жінку через прохання не смітити

Під Києвом чоловіки сильно побили жінку через зауваження / Фото з відкритих джерел

В Петропавлівській Борщагівці під Києвом двоє молодих хлопців жорстоко побили жінку через те, що вона зробила зауваження молодикам аби вони не смітили. Свідки впізнали в одному з чоловіків тренера підлітків з тхеквондо.