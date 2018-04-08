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На Київщині горіла конюшня: загинуло четверо коней

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На Київщині горіла конюшня
На Київщині горіла конюшня / ДСНС

В ніч на 8 квітня у селі Княжичі, що на Київщині, сталося загоряння у конюшні на площі 150 квадратних метрів.

На місце одразу прибули рятувальники з міст Вишневе та Боярки – загалом 5 одиниць техніки та 21 чоловіки особового складу, повідомили у ДСНС.

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Пожежу вдалося локалізувати за годину, ще за дві години її було повністю ліквідовано

Внаслідок пожежі загинуло 4 коня.

Причина загорання наразі встановлюється.

Теги: Новини України Новини Києва світ тварин Пожежа ДСНС
Джерело: 24 Канал
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