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На Київщині група чоловіків захопила у заручники бабусю

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На Київщині група чоловіків захопила у заручники бабусю
На Київщині група чоловіків захопила у заручники бабусю / фото прес-служби поліції

У селі Великополовецьке, що на Київщині, в одному з магазинів група невідомих чоловіків напала на продавця. Побили, зв'язали йому руки, ноги і викрали 14 тисяч гривень. Після чого зникли на автівці у невідомому напрямку.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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Поліцейські встановили автівку злочинців та почали їх переслідувати. У місті Біла Церква, тікаючи від поліцейських, водій не впорався з керуванням і з'їхав у кювет – нападники кинулися тікати.

Двоє з них встигли забігти у під'їзд багатоповерхівки і заховались в одній з квартир, коли звідти виходили маленькі діти. На вблагання їхньої бабусі злочинці відпустили дітей. Однак залишили в заручниках їхню бабусю. Не зважаючи на всі їхні злочинні зусилля, працівникам поліції вдалося швидко визволити 75-річну пенсіонерку і затримати молодчиків,
– розповідають у поліції.

Невдовзі група реагування патрульної поліції затримала інших учасників нападу. На момент затримання в автомобілі з іноземними державними номерами поліцейські виявили та вилучили речові докази.

Зловмисниками виявилися жителі Білоцерківського та Києво-Святошинського районів, 53, 38, 37-річного віку і наймолодшому учаснику злочинної групи 23 роки. Всі раніше судимі за скоєння тяжких майнових злочинів,
– зазначили у поліції

Підозрювані затримані у порядку ст. 208 КПК України та поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Наразі чоловіки підозрюються у скоєнні двох розбійних нападів. Працівники поліції перевіряють їх на причетність до скоєння інших злочинів на території столичної області.

Теги: Поліція Новини Києва заручники
Джерело: 24 Канал
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