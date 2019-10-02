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      На Київщині іноземець двічі стріляв у поліцейських: його ліквідували

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      Фото з місця затримання
      Фото з місця затримання / kyiv.npu.gov.ua

      На Київщині працівники КОРДу у ході затримання ліквідували зловмисника, який наприкінці вересня відкрив вогонь по правоохоронцях.

      Усе почалося зі стрілянини на Оболоні 22 вересня, повідомляє прес-служба Нацполіції Києва.

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      Тоді поліцейські попросили в підозрілої компанії осіб документи для перевірки. У відповідь один із чоловіків відкрив вогонь. Трьох зловмисників затримали, а от самому стрільцю вдалося втекти.

      Згодом правоохоронці з'ясували, що він переховується в селі Хотянівка Київської області. Вранці 2 жовтня туди прибули спецпризначенці, чоловіку пропонували здатися.


      Зброя стрільця

      У відповідь він відкрив вогонь по КОРДівцях із двох пістолетів й поранив двох правоохоронців. Їх госпіталізували.


      Зловмисник стріляв з двох пістолетів

      Стрілка довелося ліквідувати. Виявилося, що це – громадянин Грузії, засуджений на території іншої держави до 22 років позбавлення волі за створення банди та викрадення людей.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Поліція Новини Києва Новини Грузії Стрілянина
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