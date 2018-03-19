На Київщині люди не могли покинути будинок, бо все, що було на подвір'ї, вмерзло в кригу

Надзвичайна ситуація сталася 18 березня з мешканцями села Бобриця, що у Києво-Святошинському районі. Рятувальники отримали повідомлення, що мешканці потребують допомоги з відкачування води.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Як стало відомо, внаслідок різкого танення снігу затопило приватний житловий будинок та прилеглу територію. Сильний мороз призвів до того, що автомобілі та все, що знаходилося на подвір’ї вмерзло в кригу. Люди не могли самостійно залишити будинок", – йдеться у повідомленні рятувальників.

Рятувальники провели евакуацію людей з приватного будинку на безпечну ділянку.

Дивіться відео порятунку людей у селі Бобриця