На Київщині люди не могли покинути будинок, бо все, що було на подвір'ї, вмерзло в кригу
Надзвичайна ситуація сталася 18 березня з мешканцями села Бобриця, що у Києво-Святошинському районі. Рятувальники отримали повідомлення, що мешканці потребують допомоги з відкачування води.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
"Як стало відомо, внаслідок різкого танення снігу затопило приватний житловий будинок та прилеглу територію. Сильний мороз призвів до того, що автомобілі та все, що знаходилося на подвір’ї вмерзло в кригу. Люди не могли самостійно залишити будинок", – йдеться у повідомленні рятувальників.
Рятувальники провели евакуацію людей з приватного будинку на безпечну ділянку.
Дивіться відео порятунку людей у селі Бобриця
Джерело: 24 Канал
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