11:38
12 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ РОМАН НАСІРОВ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Експерименти доньки Путіна. Хатинка скандальної Захарової
      Вєсті Кремля
      23:20, 11 грудня
      Вєсті.UA. Обмеження для секс-символа СРСР. Топографічний кретинізм російських ЗМІ
      Вєсті.UA
      20:22, 11 грудня
      Летовище страху: чому омріяний аеропорт в Одесі є небезпечним для світу
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ РОМАН НАСІРОВ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ

      На Київщині маршрутка зіткнулася з вантажівкою: є поранені та загиблий

      218 Читать новость на русском
      Фото ДТП
      Фото ДТП / Скрін з відео

      Під Києвом на Гостомельській трасі маршрутка з пасажирами в'їхала у вантажівку. Від отриманих травм одна людина померла у кареті "швидкої", ще щонайменше троє – травмувалися.

      Про це повідомляє спільнота "Київ оперативний".

      Читайте також: У Києві патрульні влаштували "голлівудську погоню" за Mercedes: з'явилося відео

      Маршрутний автобус в'їхав у причіп вантажівки. Всіх постраждалих госпіталізували з різними травмами, є черепно-мозкові, у одного з пасажирів від удару випало очне яблуко, також постраждав підліток.

      На місці працює поліція, лікарі швидкої та рятувальники ДСНС. Кількість постраждалих в ДТП встановлюється. Спостерігається серйозний затор в обидві сторони,
      – йдеться у дописі.

      Одна людина загинула, повідомила прес-служба Нацполіції.

      "У результаті автопригоди за участю маршрутного таксі та вантажівки один чоловік помер у кареті швидкої допомоги, ще троє осіб отримали тілесні ушкодження", – зазначили правоохоронці.

      Аварії ДТП
      Фото ДТП

      Зараз правоохоронці з’ясовують всі обставини події та встановлюють механізм аварії. На місці наразі працюють патрульні та слідчі поліції Києва. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

      Теги: Новини України Жертви Аварії та ДТП Новини Києва
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Российские артисты в "ЛНР" будто повинность отбывают
      сьогодні , 08:40 Российские артисты в "ЛНР" будто повинность отбывают
      Ольга Черненко 1324
      Перемога або Ліга Європи: анонс матчу Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Ліон"
      сьогодні , 08:00 Перемога або Ліга Європи: анонс матчу Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Ліон"
      Ігор Саджениця 441
      Завтра буде хаос, або Неприпустиме українське таксі
      11 грудня , 22:01 Завтра буде хаос, або Неприпустиме українське таксі
      Артем Овдієнко 2154
      Чим займався Порошенко під час двох тижнів воєнного стану: цікаві факти
      11 грудня , 21:00 Чим займався Порошенко під час двох тижнів воєнного стану: цікаві факти
      Сергій Лещенко 5706
      Як стати на квартирний облік: інструкція
      11 грудня , 19:01 Як стати на квартирний облік: інструкція
      Яніна Ткачук 1219
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      В Києві пройшов відкритий чемпіонат України з бодібілдингу
       29 жовтня 2016 , 23:38
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Чому 27 вересня "листів щастя" не буде: думка експерта
       11 вересня , 08:38
      Ренн – Динамо: кияни полетіли до Франції без Бєсєдіна, але з Вербічем
       24 жовтня , 09:02
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук