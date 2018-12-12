На Київщині маршрутка зіткнулася з вантажівкою: є поранені та загиблий
Під Києвом на Гостомельській трасі маршрутка з пасажирами в'їхала у вантажівку. Від отриманих травм одна людина померла у кареті "швидкої", ще щонайменше троє – травмувалися.
Про це повідомляє спільнота "Київ оперативний".
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Маршрутний автобус в'їхав у причіп вантажівки. Всіх постраждалих госпіталізували з різними травмами, є черепно-мозкові, у одного з пасажирів від удару випало очне яблуко, також постраждав підліток.
На місці працює поліція, лікарі швидкої та рятувальники ДСНС. Кількість постраждалих в ДТП встановлюється. Спостерігається серйозний затор в обидві сторони,
– йдеться у дописі.
Одна людина загинула, повідомила прес-служба Нацполіції.
"У результаті автопригоди за участю маршрутного таксі та вантажівки один чоловік помер у кареті швидкої допомоги, ще троє осіб отримали тілесні ушкодження", – зазначили правоохоронці.
Фото ДТП
Зараз правоохоронці з’ясовують всі обставини події та встановлюють механізм аварії. На місці наразі працюють патрульні та слідчі поліції Києва. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.