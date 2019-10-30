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      На Київщині мати викинула новонароджену дитину з вікна 7 поверху

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      У Білій Церкві мати викинула своє номовля з вікна
      У Білій Церкві мати викинула своє номовля з вікна / kv.npu.gov.ua

      30 жовтня жителька Білої Церкви виявила поблизу багатоповерхівки тіло немовляти. З’ясувалося, що дитину викинула власна матір.

      Шия новонародженої дівчинки була обвитою пуповиною та плацентою. Як повідомили у поліції Київщини, за біологічними рештками з’ясувалося, що дитину викинули з вікна 7 поверху.

      Важливе: Двоє маленьких дітей випали з вікна лікарні

      Горе-матір’ю, яка позбавилася своєї дитини, виявилася 20-річна молода жінка, яка вже має неповнолітню дитину. Вона пояснила, що пологи у неї почалися напередодні. У післяпологовому стані вона викинула своє немовля з вікна.

      Тіло дитини забрали на експертизу. Дівчина зараз у лікарні, проти неї вже відкрили кримінальну справу за статтею Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини. Правоохоронці з’ясовують, чи стояла жінка на обліку вагітних та що спонукало її до такого страшного вчинку.

      Читайте також: Викрадачці немовляти на Київщині обрали запобіжний захід

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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Новини Києва
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