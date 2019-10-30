На Київщині мати викинула новонароджену дитину з вікна 7 поверху

30 жовтня жителька Білої Церкви виявила поблизу багатоповерхівки тіло немовляти. З’ясувалося, що дитину викинула власна матір.

Шия новонародженої дівчинки була обвитою пуповиною та плацентою. Як повідомили у поліції Київщини, за біологічними рештками з’ясувалося, що дитину викинули з вікна 7 поверху.

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Горе-матір’ю, яка позбавилася своєї дитини, виявилася 20-річна молода жінка, яка вже має неповнолітню дитину. Вона пояснила, що пологи у неї почалися напередодні. У післяпологовому стані вона викинула своє немовля з вікна.

Тіло дитини забрали на експертизу. Дівчина зараз у лікарні, проти неї вже відкрили кримінальну справу за статтею Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини. Правоохоронці з’ясовують, чи стояла жінка на обліку вагітних та що спонукало її до такого страшного вчинку.

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