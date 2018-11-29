На Київщині немовля через правець перевели у штучну кому

У Боярці малюк, якому лише два роки і вісім місяців, вже майже тиждень лежить у реанімації на апараті штучного дихання в стані штучної коми через правець.

Про це повідомляє ТСН.

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Дитину перевели у штучну кому, тому що це був єдиний спосіб припинити безперервні болючі судоми та запобігти загрозі зупинки дихання.

Зазначається, що мама свідомо не вакцинувала сина від правця і не слухала поради лікарів, хоча вакцини були. Інформацію про шкоду вакцинації дізналася в інтернеті.



Симптоми правця

Хлопчику вкололи протиправцеву сироватку, але вона діє лише на токсини в крові та безсила проти тих, що вже встигли проникнути в нервову систему.

Правець – що це? Це небезпечне інфекційне захворювання, яке вражає нервову систему і викликає сильні судоми м'язів. У багатьох випадках хвороба закінчується смертю.

Прогнозів медики не роблять, кажуть лише, що стан тяжкий – загроза смерті зберігається, якщо токсин викличе параліч серцевої мускулатури. Малюка планують тримати на підтримці життєдіяльності щонайменше протягом трьох тижнів.



Вакцинація – єдиний спосіб захиститися від правця

Зазначимо, що спочатку року зафіксовано 17 випадків захворювання на правець (5 дітей та 12 дорослих). Наголошуємо, що єдинний спосіб, який захищає від хвороби – це вакцинація, тому наполегливо рекомендуємо не нехтувати здоров'ям своїх дітей і провести процедуру.

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