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      На Київщині немовля через правець перевели у штучну кому

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      Правець у Боярці: немовля у комі
      Правець у Боярці: немовля у комі / ukranews.com

      У Боярці малюк, якому лише два роки і вісім місяців, вже майже тиждень лежить у реанімації на апараті штучного дихання в стані штучної коми через правець.

      Про це повідомляє ТСН. 

      Читайте також: Вакцинація від менінгококової інфекції: що варто знати

      Дитину перевели у штучну кому, тому що це був єдиний спосіб припинити безперервні болючі судоми та запобігти загрозі зупинки дихання.

      Зазначається, що мама свідомо не вакцинувала сина від правця і не слухала поради лікарів, хоча вакцини були. Інформацію про шкоду вакцинації дізналася в інтернеті. 

      Симптоми правця
      Симптоми правця

      Хлопчику вкололи протиправцеву сироватку, але вона діє лише на токсини в крові та безсила проти тих, що вже встигли проникнути в нервову систему.

       
      Правець – що це?
      Це небезпечне інфекційне захворювання, яке вражає нервову систему і викликає сильні судоми м'язів. У багатьох випадках хвороба закінчується смертю.

      Прогнозів медики не роблять, кажуть лише, що стан тяжкий – загроза смерті зберігається, якщо токсин викличе параліч серцевої мускулатури. Малюка планують тримати на підтримці життєдіяльності щонайменше протягом трьох тижнів.


      Вакцинація – єдиний спосіб захиститися від правця

      Зазначимо, що спочатку року зафіксовано 17 випадків захворювання на правець (5 дітей та 12 дорослих). Наголошуємо, що єдинний спосіб, який захищає від хвороби – це вакцинація, тому наполегливо рекомендуємо не нехтувати здоров'ям своїх дітей і провести процедуру. 

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Новини України Діти Новини Києва Вакцина Інфекція
      Джерело: 24 Канал
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