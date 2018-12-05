На Київщині обікрали будинок батьків заступника генпрокурора

На Київщині зловмисники обікрали будинок батьків заступника генерального прокурора України Юрія Луценка – Євгена Єніна. Інцидент трапився у селі Михайлівка Рубежівка Києво-Святошинського району.

Про це повідомляє УНН з посиланням на джерело в поліції Київської області.

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Двоє зловмисників проникли у приватний будинок подружжя Єніних та викрали з їхнього помешкання ювелірні прикраси і гроші. Коли зловмисники перебували у будинку, додому саме повернувся його господар. Побачивши його, зловмисники відразу втекли.

За цим фактом поліція відкрила справу.