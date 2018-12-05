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      На Київщині обікрали будинок батьків заступника генпрокурора

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      Невідомі обікрали батьків Євгена Єніна
      Невідомі обікрали батьків Євгена Єніна / 5.ua

      На Київщині зловмисники обікрали будинок батьків заступника генерального прокурора України Юрія Луценка – Євгена Єніна. Інцидент трапився у селі Михайлівка Рубежівка Києво-Святошинського району.

      Про це повідомляє УНН з посиланням на джерело в поліції Київської області.

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      Двоє зловмисників проникли у приватний будинок подружжя Єніних та викрали з їхнього помешкання ювелірні прикраси і гроші. Коли зловмисники перебували у будинку, додому саме повернувся його господар. Побачивши його, зловмисники відразу втекли.

      За цим фактом поліція відкрила справу.

      Теги: Новини України Новини Києва ГПУ Кримінальні новини Пограбування
      Джерело: 24 Канал
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