На Київщині обікрали будинок батьків заступника генпрокурора
На Київщині зловмисники обікрали будинок батьків заступника генерального прокурора України Юрія Луценка – Євгена Єніна. Інцидент трапився у селі Михайлівка Рубежівка Києво-Святошинського району.
Про це повідомляє УНН з посиланням на джерело в поліції Київської області.
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Двоє зловмисників проникли у приватний будинок подружжя Єніних та викрали з їхнього помешкання ювелірні прикраси і гроші. Коли зловмисники перебували у будинку, додому саме повернувся його господар. Побачивши його, зловмисники відразу втекли.
За цим фактом поліція відкрила справу.
Джерело: 24 Канал
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