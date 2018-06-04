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На Київщині обстріляли авто відомого кримінального авторитета, є загиблий, – ЗМІ

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На Київщині обстріляли авто відомого кримінального авторитета
На Київщині обстріляли авто відомого кримінального авторитета / ілюстративне фото

Як раніше повідомляв 24 канал, вночі, 4 травня, у селі Гореничі, що на Київщині, обстріляли автомобіль Range Rover. У автомобілі виявлено тіло молодого чоловіка з вогнепальними пораненнями. Стали відомі деталі обстрілу автомобіля.

Зазначимо, що наразі тіло направлено до моргу для проведення судово-медичної експертизи. 

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Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на коментар речника Національної поліції Ярослава Тракало, близько 1-ї ночі свідок повідомив поліції, що почув звуки, схожі на постріли. Поліцейські, прибувши на місце, виявили транспортний засіб, у якому був труп.

"За попередньою інформацією, по автомобілю було здійснено близько двох десятків пострілів", – сказав Тракало.

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За інформацією власних джерел видання "Обозреватель" повідомляє, що у авто їхав віце-президент "Федерації боксу Києва" Олександр Ліщенко, відомий як кримінальний авторитет на прізвисько "Лічі".

Зазначається, що під час стрілянини Ліщенко втік з авто в лісопосадку, а загинув його водій – Максим Ковтуненко.

Теги: Новини Києва Поліція Кримінальні новини Збірна України з баскетболу
Джерело: 24 Канал
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