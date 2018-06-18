На Київщині підірвався хлопець, коли демонстрував вибухівку в прямому ефірі

На Київщині двоє товаришів напідпитку за допомогою мобільного телефону здійснювали онлайн-трансляцію в одній із соціальних мереж – демонстрували вибухонебезпечні предмети. В результаті необережного поводження з ними стався вибух. Один із чоловіків отримав тяжкі травми.

Як розповідають у поліції, під час онлайн-трансляції чоловіки демонстрували гранату "РГД-5", тротилову шашку та детонатор.

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Вибух стався у квартирі потерпілого. Про вказану подію поліцейським повідомив працівник Васильківської центральної районної лікарні, який надавав невідкладну медичну допомогу хлопцю.

25-річний житель села Велика Солтанівка Васильківського району отримав тяжкі травми: рвана рана та ампутація передпліччя лівої руки. Наразі поліцейські встановлюють звідки у молодого чоловіка такий арсенал боєприпасів,

– зазначають правоохоронці.

З підвального приміщення у будинку, де стався вибух, поліцейські вилучили більше сотні різнокаліберних набоїв до вогнепальної зброї.

Наразі проводиться комплекс слідчих дій. Триває розслідування у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.