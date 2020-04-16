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      Піщана буря піднялася на Київщині – в Ірпені знесло дах: фото, відео

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      На Київщині здійнялася піщана буря / Фото 24 каналу / Олени Кандяк

      У деяких районах Києва та низці містечок довкола по обіді 16 квітня здійнялася піщана буря. Різкий вітер, окрім того, що розносить пил, ще й пошкодив дах одного з будинків.

      Небо над Києвом і областю одразу ж змінилося в кольорі, через пісок у повітрі видимість значно погіршилася.  Відео і зображеннями бурі користувачі діляться в інтернеті. 

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      Про піщану бурю пишуть жителі Оболоні у столиці, міст Ворзель, Ірпень і Буча на Київщині.


      ​Піщана буря на Оболоні у Києві / Фото Олени Кандяк (24 каналу)

      В Ірпені сильний вітер зніс частину даху будинку у районі гаражного кооперативу "Машторф". Про це повідомили у телеграм-каналі Teza.

      Піщана буря на Київщині – дивіться підбірку відео

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Негода в Україні Новини Києва ДСНС Надзвичайні ситуації
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