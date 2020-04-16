Піщана буря піднялася на Київщині – в Ірпені знесло дах: фото, відео
У деяких районах Києва та низці містечок довкола по обіді 16 квітня здійнялася піщана буря. Різкий вітер, окрім того, що розносить пил, ще й пошкодив дах одного з будинків.
Небо над Києвом і областю одразу ж змінилося в кольорі, через пісок у повітрі видимість значно погіршилася. Відео і зображеннями бурі користувачі діляться в інтернеті.
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Про піщану бурю пишуть жителі Оболоні у столиці, міст Ворзель, Ірпень і Буча на Київщині.
Піщана буря на Оболоні у Києві / Фото Олени Кандяк (24 каналу)
В Ірпені сильний вітер зніс частину даху будинку у районі гаражного кооперативу "Машторф". Про це повідомили у телеграм-каналі Teza.
Піщана буря на Київщині – дивіться підбірку відео
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