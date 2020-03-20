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      В Україні підтвердили ще два випадки коронавірусу: що відомо

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      Нові випадки інфікування коронавірусом в Україні

      В Івано-Франківській та Київській областях підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом. На Київщині коронавірус підтвердили у харків'янки, яка приїхала до столиці. Таким чином в Україні вже 29 інфікованих.

      Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України на своїй фейсбук-сторінці.

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      Водночас про третій випадок на Київщині повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської ОДА Василь Володін. Також, за його словами, чиновники побували у Києво-Святошинській центральній районній лікарні, що у Боярці.

      За інформацією речниці Харківської ОДА Ксенії Ярікової, коронавірус підтверджено у харків'янки, яка прибула з-за кордону і наразі перебуває у Києві, де і здавала аналіз.

      Увага! Уряд 20 березня встановив режим надзвичайної ситуації ще у трьох регіонах, де стрімко поширюється захворюваність на коронавірус Covid-19. Мовиться про Дніпропетровську, Івано-Франківську області та у місті Київ.

      Скільки в Україні хворих на коронавірус

      • Станом на вечір 20 березня в Україні підтвердили 29 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 – летальні.
      • Найбільша кількість хворих в Чернівецькій області – 15 хворих, в Житомирській області – 2, в Київській області – 2, в Дніпропетровській області – 2, в Донецькій області – 1, у Харківській області – 1, в Івано-Франківській області – 2, у Львові – 1 та в місті Київ – 3.

      коронавірус
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Здоров'я Новини Івано-Франківська Новини Києва Новини Харкова
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