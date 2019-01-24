На Київщині низка дітей потрапили до лікарні після поїздки у шкільному автобусі

У Баришівському районі Київщини 12 школярів потрапили до лікарні з симптомами отруєння, 2 з них опинились у реанімації. Сталося це після поїздки на шкільному автобусі., який віз дітей у школу села Морозівка.

"Школярі по шляху чули запах горілої пластмаси, а згодом дітей з симптомами отруєння доставили в районну лікарню міста Баришівка", – повідомили в обласній поліції.

Читайте також: На Буковині учень розпилив газ у школі: 16 дітей опинились у лікарні з отруєнням

Правоохоронці вже знайшли цей шкільний автобус та працюють над тим, щоб вилучити його для проведення автотехнічної експертизи.

Водночас слідчі спілкуються з водієм автобуса. Поліція відкрила справу і розслідує інцидент як випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації.