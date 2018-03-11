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На Київщині побили депутата від УКРОПу: у партії назвали причину інциденту

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На Київщині побили Максима Вінніка
На Київщині побили Максима Вінніка / Колаж 24 Канал

В суботу, 10 березня, в місті Українка на Київщині було скоєно напад на депутата міської ради від УКРОПу Максима Вінніка. За словами самого депутата, на нього напав почесний громадянин міста, призер чемпіонату Європи з вільної боротьби Андрій Нагорний.

Про це повідомляє прес-служба партії.

"Нападник є прихильником забудови набережної міста Українка, проти чого виступають депутати від УКРОПу", – запевнили в партії.

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Там додали, що інцидент відбувся в центрі Українки за участю свідків. Також стверджується, що Нагорний, побачивши Вінніка, напав на нього та наніс йому фізичні ушкодження, які були офіційно зафіксовані. Зараз депутат перебуває в міській лікарні.

"Депутати від УКРОПу Максим Віннік та Тетяна Кучер послідовно відстоювали інтереси громади. Ми – проти спотворення набережної Українки, яка є візитівкою міста", – наголосив перший заступник голови обласної ради, голова Київського обласного УКРОПу Володимир Майбоженко.

У прес-службі партії також зазначили, що після громадських слухань щодо забудови набережної Українки, на минулих вихідних невідомі ножем пошкодили колесо автомобіля депутатки Української міської ради Тетяни Кучер.

"Наразі один із проектів забудови набережної, який відстоюють нападники на УКРОПівців, передбачає зведення 12-поверхового готелю, торговельних та офісних приміщень, проти чого категорично виступають мешканці міста", – додали в партії.

Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Сутички УКРОП
Джерело: 24 Канал
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