Днями під час затримання в Ірпіні зловмисник кинув у бік правоохоронців дві бойові гранати та почав тікати. На щастя, вони не спрацювали й правоохоронцям вдалося знешкодити чоловіка. Раніше затриманого підозрювали у нанесені ножового поранення.

Тож тепер до статті про вчинення умисного тяжкого злочину, він додав і замах на вбивство правоохоронців та зберігання зброї.

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Ба більше, під час обшуку в оселі зловмисника виявили два боєприпаси, зброю, набої та ніж, які відправили на експертизу.

Під час затримання він забарикадувався у будинку і кинув у бік правоохоронців дві гранати. На щастя, вони не спрацювали, а зловмисник таки був знешкоджений,

– відзвітував глава Нацполіції Київської області Андрій Небитов.

Наразі слідство триває.

На Київщині поліцейських закидали гранатами / Фото: Андрій Небитов