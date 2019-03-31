На Київщині поліція вилучила рекордні 600 кілограмів героїну: фото

Українські поліцейські перекрили канал контрабанди наркотиків у Київській області і вилучили рекордні в історії країни 600 кілограмів героїну на 50 мільйонів доларів.

Так звану базу на Київщині зловмисники використовували як транзитний пункт для подальшого перевезення психотропних речовин до інших країн.

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"Ніколи ще не бачив такої кількості героїну, вилученого українською поліцією. Дорослішаємо", – прокоментував голова Нацполіції України Сергій Князєв.

Він зазначив, що 100 кілограмів героїну вилучили вночі 31 березня і 500 кілограмів вже вдень.

Серед підозрюваних один громадянин Молдови, один – Туреччини, двоє – Македонії. Всіх їх затримали.

30 березня співробітники Служби безпеки України спільно із правоохоронцями Румунії та Німеччини також провели масштабну спецоперацію із перекриття міжнародного каналу контрабанди героїну через Україну до країн Євросоюзу. Одного з дилерів зі 120 кілограмами на 10 мільйонів євро наркотиків затримали на Закарпатті.