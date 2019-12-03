На Київщині Porsche влетіло у маршрутку: двоє пасажирів загинули – фото

У місті Буча, що у Київській області, водій елітного позашляховика врізався у рейсову маршрутку. Від удару автобус перекинуло набік.

Як повідомляють у поліції Київщини, водій джипа виїжджав з другорядної дороги і зіткнувся з маршруткою. Двоє пасажирів автобуса померли на місці аварії.

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Ще трьох пасажирів маршрутки госпіталізували. Про стан водія Porsche інформації наразі немає.

На місці працюють слідчі.



Від удару маршрутку перекинуло / npu.gov.ua