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На Київщині прощаються з Левком Лук'яненком: відео

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У понеділок 9 липня в селі Хотів під Києвом прощаються з дисидентом, автором акта про незалежність України Левком Лук'яненком.

Левко Лук’яненко помер 7 червня у Феофанії від наслідків інсульту, не доживши півтора місяця до свого 90-річчя. Він вів підпільну боротьбу за незалежність України ще з 50-тих років.

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Антирадянська агітація коштувала йому свободи: за ґратами та в таборах він провів понад 25 років життя. Був народним депутатом чотирьох скликань і лауреатом Шевченківської премії.

Попрощатися з людиною-легендою прийшли рідні та близькі, а також ті, хто провів з ним роки у концтаборах. Віддати шану Левкові Григоровичу можна буде ще завтра у клубі Кабміну на вулиці Інститутській. Відспівають його у Володимирському соборі, а поховають на Байковому цвинтарі у столиці.

Левко Григорович Лук'яненко передав мені як внуку аналіз історії. Друге – любити життя, любити Україну та відстоювати її,
– розповів онук Левка Лук'яненка Захар Стасів.

Відео коментаря внука Левка Лук'яненка 

Нагадаємо, Левко Лук’яненко е український дисидент, політичний і громадський діяч, колишній політв'язень залишив вагомий слід в історії України. 24 канал зібрав для Вас найцікавіші факти про цю непересічну особистість.

Теги: Новини України Новини Києва Левко Лук'яненко Втрати
Джерело: 24 канал
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