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      На Київщині п’яний батько побив семимісячну доньку

      - Читать новость на русском
      Батько побив свою дитину / kaz.nur.kz

      У Василькові, що на Київщині, п’яний чоловік побив семимісячну дівчину, бо вона заважала спати.

      У Київській області батько побив немовля, бо дитина плакала і заважала спати. Про це повідомляє поліція Київщини.

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      Мати вихопила дитину з рук чоловіка. Жінка викликала лікарів швидкої, дитину госпіталізували з гематомою та струсом головного мозку.

      Правоохоронці затримали 41-річного чоловіка за статтею "замах на злочин". Тепер йому загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини Києва Діти і неповнолітні Кримінальні новини Кримінал
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