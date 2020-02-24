На Київщині п’яний батько побив семимісячну доньку

У Василькові, що на Київщині, п’яний чоловік побив семимісячну дівчину, бо вона заважала спати.

У Київській області батько побив немовля, бо дитина плакала і заважала спати. Про це повідомляє поліція Київщини.

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Мати вихопила дитину з рук чоловіка. Жінка викликала лікарів швидкої, дитину госпіталізували з гематомою та струсом головного мозку.

Правоохоронці затримали 41-річного чоловіка за статтею "замах на злочин". Тепер йому загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.