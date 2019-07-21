На Київщині ритуальні служби влаштували між собою перестрілку: є постраждалий

У Київській області виник конфлікт між двома ритуальними фірмами, внаслідок чого один із представників бізнесу двічі вистрілив у свого опонента. Постраждалого госпіталізовано.

Чоловік, який стріляв, мав при собі документи на дозвіл носіння зброї. Зловмисником виявився 59-річний житель селища Гостомель. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Київській області.

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Сварка відбувалась публічно. Через деякий час конфлікт переріс у бійку, внаслідок чого один зі співробітників ритуальної служби вдарив конкурента по обличчю, а згодом дістав пістолет та двічі вистрілив у свого опонента – 26-річного жителя селища Ворзель.

Пораненого одразу доставили у лікарню. Медики діагностували у нього вогнепальне поранення в області лівої ключиці та черевної стінки.

За даними поліції, стріляв 59-річний житель селища Гостомель. Також поліцейські виявили на місці події травматичний пістолет "ПМР" дев'ятиміліметрового калібру та шість патронів з гумовими кулями.



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