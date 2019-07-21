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      На Київщині ритуальні служби влаштували між собою перестрілку: є постраждалий

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      Перестрілка під Києвом
      Перестрілка під Києвом / Корупція Інфо

      У Київській області виник конфлікт між двома ритуальними фірмами, внаслідок чого один із представників бізнесу двічі вистрілив у свого опонента. Постраждалого госпіталізовано.

      Чоловік, який стріляв, мав при собі документи на дозвіл носіння зброї. Зловмисником виявився 59-річний житель селища Гостомель. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Київській області. 

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      Сварка відбувалась публічно. Через деякий час конфлікт переріс у бійку, внаслідок чого один зі співробітників ритуальної служби вдарив конкурента по обличчю, а згодом дістав пістолет та двічі вистрілив у свого опонента – 26-річного жителя селища Ворзель.

      Пораненого одразу доставили у лікарню. Медики діагностували у нього вогнепальне поранення в області лівої ключиці та черевної стінки.

      За даними поліції, стріляв 59-річний житель селища Гостомель. Також поліцейські виявили на місці події травматичний пістолет "ПМР" дев'ятиміліметрового калібру та шість патронів з гумовими кулями. 

      Перестрілка під Києвом
      Перестрілка в місті Ірпінь під Києвом, вилучений "ПМР" дев'ятиміліметрового калібру

      Поліція відкрила кримінальне провадження та вилучила автомобіль учасників перепалки для доказів. 

       

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      Теги: Новини Києва Кримінальні новини Кримінал Новини криміналу і ДТП Зброя Дозвіл на зброю
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