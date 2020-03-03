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      На Київщині третій день шукають зниклих рибалок: рятувальники залучили вертоліт

      - Читать новость на русском
      На Київщині шукають зниклих рибалок / ДСНС

      У Київській області досі не відшукали двох рибалок, які зникли ще минулого тижня. Востаннє чоловіки виходили на зв'язок у ніч на 29 лютого.

      Загалом до пошуку долучилися 27 осіб та 9 одиниць техніки, з них від ДСНС – 12 рятувальників та 4 одиниці техніки. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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      Що відомо про зникнення рибалок на Київщині

      28 лютого близько 10 ранку поблизу села Страхолісся Іванківського району двоє чоловіків вийшли на човні в акваторію Київського водосховища на риболовлю. 

      1-2 березня рятувальники почали їх шукати, залучивши човни та авіацію. Однак на сліди рибалок натрапити наразі не вдалося. Пошукові роботи продовжуватимуться.

      Дивіться відео пошукової операції на Київщині:

       

      Рятувальники шукають зниклих рибалок на Київщині / Фото ДСНС

       

      Село Страхолісся Іванківського району в акваторії Київського водосховища на карті:

       

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      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини Києва ДСНС
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