На Київщині третій день шукають зниклих рибалок: рятувальники залучили вертоліт

У Київській області досі не відшукали двох рибалок, які зникли ще минулого тижня. Востаннє чоловіки виходили на зв'язок у ніч на 29 лютого.

Загалом до пошуку долучилися 27 осіб та 9 одиниць техніки, з них від ДСНС – 12 рятувальників та 4 одиниці техніки. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Що відомо про зникнення рибалок на Київщині

28 лютого близько 10 ранку поблизу села Страхолісся Іванківського району двоє чоловіків вийшли на човні в акваторію Київського водосховища на риболовлю.

1-2 березня рятувальники почали їх шукати, залучивши човни та авіацію. Однак на сліди рибалок натрапити наразі не вдалося. Пошукові роботи продовжуватимуться.

Дивіться відео пошукової операції на Київщині:

Рятувальники шукають зниклих рибалок на Київщині / Фото ДСНС

Село Страхолісся Іванківського району в акваторії Київського водосховища на карті: