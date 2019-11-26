14:45
26 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТИ У ТБІЛІСІ МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Няш-мяш" – український агент. Фекалії гасили авто у Росії
      Вєсті Кремля
      21:56, 25 листопада
      Вєсті.UA: Чергова лажа від Мосійчука. Двійники "слуг народу"
      Вєсті.UA
      20:52, 25 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Кримінал Новини криміналу і ДТП
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТИ У ТБІЛІСІ МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      На Київщині солдат загинув на колії, випавши з потяга

      2009 Читать новость на русском
      Солдат ЗСУ загинув, випавши на колію з потяга / unsplash.com

      18 листопада непритомного і травмованого чоловіка знайшли на коліях у селі Сухоліси на Київщині. 25 листопада чоловік помер у клініці.

      32-річний солдат ЗСУ їхав у зону проведення ООС. Він входив 10-ї гірсько-штурмової бригади.

      Дивіться: Масштабна ДТП на трасі "Київ – Одеса": внаслідок ожеледиці зіткнулися 11 машин – фото

      Він отримав численні травми: відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку ІІ ступеня, перелом основи черепа, закритий перелом кісток лівої гомілки. Чоловік до 25 листопада перебував у комі. Врятувати йому життя не вдалося.

      Обставини цієї трагедії розслідує військова прокуратура Центрального регіону України. Відкрито кримінальну справу.

      Американський ведучий в ефірі Fox News заявив, що підтримує Росію у конфлікті з Україною – відео
      сьогодні
      3114
      Теги: Кримінал Жертви Збройні сили України Новини Києва
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      11 речей базового гардеробу, які варто мати у шафі: підказки від стиліста
      сьогодні , 13:00 11 речей базового гардеробу, які варто мати у шафі: підказки від стиліста
      Юлія Девда 686
      Кримський армагедон: чому Путін провокує НАТО уразити Крим ракетним ударом
      сьогодні , 12:00 Кримський армагедон: чому Путін провокує НАТО уразити Крим ракетним ударом
      Андрій Воропаєв 1295
      Тбілісі протестує: все, що потрібно знати про мітинги в Грузії
      сьогодні , 11:28 Тбілісі протестує: все, що потрібно знати про мітинги в Грузії
      Світлана Попова 2923
      Як зібрати сили в кулак та змінити своє життя на краще
      сьогодні , 10:00 Як зібрати сили в кулак та змінити своє життя на краще
      Під обкладинкою 824
      Кому потрібен імпічмент Трампа?
      сьогодні , 08:40 Кому потрібен імпічмент Трампа?
      Борис Немировський 1115
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук