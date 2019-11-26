На Київщині солдат загинув на колії, випавши з потяга
18 листопада непритомного і травмованого чоловіка знайшли на коліях у селі Сухоліси на Київщині. 25 листопада чоловік помер у клініці.
32-річний солдат ЗСУ їхав у зону проведення ООС. Він входив 10-ї гірсько-штурмової бригади.
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Він отримав численні травми: відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку ІІ ступеня, перелом основи черепа, закритий перелом кісток лівої гомілки. Чоловік до 25 листопада перебував у комі. Врятувати йому життя не вдалося.
Обставини цієї трагедії розслідує військова прокуратура Центрального регіону України. Відкрито кримінальну справу.
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