На Київщині сталась ДТП за участю автобуса і автівки: від "Запорожця" залишився лише брухт

У середу, 2 січня, у місті Обухів, що на Київщині, зіштовхнулась маршрутка і легковик. Удар був настільки потужним, що "Запорожець" зім'яло, як бляшанку. Всі пасажири автівки загинули на місці.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Київській області.

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"Запорожець" виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автобусом. Троє пасажирів легковика загинули, чотирьох постраждалих з маршрутки госпіталізували. Їхньому життю нічого не загрожує.

"Наразі на місці працює слідчо-оперативна група поліції, яка займається оформленням ДТП. За фактом загибелі трьох людей в автокатастрофі найближчим часом буде відкрито кримінальне провадження", – зазначили у повідомленні.

Страшна аварія за участю автобуса і легковика в Обухові: відео