15:05
2 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, 29 грудня 2018
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, 29 грудня 2018
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      На Київщині сталась ДТП за участю автобуса і автівки: від "Запорожця" залишився лише брухт

      509 Читать новость на русском
      Аварія за участю маршрутки і легковика
      Аварія за участю маршрутки і легковика / Screenshot

      У середу, 2 січня, у місті Обухів, що на Київщині, зіштовхнулась маршрутка і легковик. Удар був настільки потужним, що "Запорожець" зім'яло, як бляшанку. Всі пасажири автівки загинули на місці.

      Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Київській області. 

      Читайте також:   На Львівщині майже одночасно трапилися дві ДТП: фото та відео

      "Запорожець" виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автобусом. Троє пасажирів легковика загинули, чотирьох постраждалих з маршрутки госпіталізували. Їхньому життю нічого не загрожує.

      "Наразі на місці працює слідчо-оперативна група поліції, яка займається оформленням ДТП. За фактом загибелі трьох людей в автокатастрофі найближчим часом буде відкрито кримінальне провадження", – зазначили у повідомленні. 

      Страшна аварія за участю автобуса і легковика в Обухові: відео

       

      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП Жертви
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      У Києві в одній аварії зіткнулися 4 авто (Фото)
      5 березня 2013 , 18:27 0
      Дніпропетровськ: В урну вкинули пачку бюлетенів (Відео)
       28 жовтня 2012 , 20:18 5
      В Украине уже работает первая платная дорога
       30 липня 2018 , 11:25
      "КІНГ КОНОплянка": німецький ЗМІ співає дифірамби українцю та вважає його одним з найбільших козирів Шальке
       18 жовтня 2018 , 22:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук