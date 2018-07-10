На Київщині сталася смертельна ДТП: опубліковані фото

Ввечері 9 липня у Київській області поблизу села Росава Миронівського району зіткнулися дві іномарки, внаслідок чого загинула одна людина та ще п'ять отримали травми.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

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Як зазначають правоохоронці, дорожньо-транспортна пригода сталася о 20:20 годині на 102 кілометрі автодороги "Київ – Знам’янка".

55-річний киянин – водій автомобіля Ford Fusion не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Mercedes-Benz Vito.Керманич Ford від отриманих чисельних тілесних ушкоджень загинув на місці події,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, 30-річний водій Mercedes із Кропивницького та його 4 пасажири, віком 33 - 67 років, отримали травми різного ступеня тяжкості та госпіталізовані до Миронівської ЦРЛ.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



На Київщині сталася смертельна ДТП