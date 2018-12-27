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      На Київщині сталися два ДТП з маршрутками: багато постраждалих – фото

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      На Київщині сталися два ДТП з маршрутками: багато постраждалих
      На Київщині сталися два ДТП з маршрутками: багато постраждалих / Фото з відкритих джерел

      На трасах у Київській області сталися дві аварії з маршрутками. У ДТП постраждали 15 пасажирів, усіх їх відправили до лікарень.

      Про це повідомляє поліція Київської області.

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      Відомо, що одна з аварій сталася 27 грудня о 06:30 ранку в Обухівському районі. Водій маршрутного автобусу "ГалАЗ" зупинився частково на правій смузі руху аби висадити пасажира. У цей час водій вантажного автомобіля "DAF", який рухався у попутному напрямку, здійснив зіткнення з автобусом.

      дтп маршрутка київщина
      ДТП на Київщині//Фото: Національна поліція

      Крім того, інша ДТП сталася на трасі Київ-Одеса близько 07:00 ранку. На На контрольно-пропускному пункті міста Біла Церква після перевірки документів водій вантажівки розпочав рух. У цей час водій маршрутного автобусу "Mercedes Sprinter" зіткнувся зі вантажівкою. Унаслідок цього дев’ятеро пасажирів відправили до лікарні.

      дтп маршрутка київщина
      Унаслідок ДТП на Київщині постаждали багато людей//Фото: Національна поліція

      Наразі на місцях ДТП працюють працівники поліції, рятувальними та медики. Поліцейські встановлюють особисті дані на потерпілих, опитують свідків та встановлюють усі обставини дорожніх пригод.

      Загалом за добу 26 грудня поліція задокументувала 106 аварії, у трьох з яких постраждали люди. Правоохоронці повідомили, що основна причина ДТП — недотримання водіями швидкісного режиму та правил маневрування.

       

      Теги: Новини України Новини Києва Поліція Аварії та ДТП Біла Церква
      Джерело: 24 канал
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