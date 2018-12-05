На Київщині стався потужний вибух на автозаправці, є постраждалий: фото
У Київській області в селі Крушинка стався вибух на АЗС, внаслідок чого постраждала одна людина.
Про це повідомила прес-служба Національної поліції у Київській області.
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Під час заправки газом автомобіля "Газель" вибухнув балон газової установки. 47-річний водій, який перебував в машині, отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Чоловік перебуває у лікарні, його прооперували, наразі стан потерпілого стабільний.
Вибух на автозаправці
Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.
На АЗС вибухнув балон газової установки
Джерело: 24 Канал
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