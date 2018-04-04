На Київщині у батька під носом намагались викрасти трьох дітей, двом з них вдалось втекти

У Бучі, неподалік від Києва, викрали дитину. Принаймні, так стверджує батько 8-річної Віри Тимофій Шумейко. За його словами, 27 березня двоє чоловіків спробували насильно забрати у нього трьох малолітніх дітей. Синам вдалося втекти, донці – ні.

Ця історія нагадує трилер. На відео із камери відеоспостережень видно бійку на парковці. На ній зафіксовано спробу викрасти трьох дітей, розповідає їхній батько. Синам вдалося втекти, а от 8-річну доньку забрали. Все це, запевняє чоловік, справа рук його колишньої дружини Олесі. Вона теж була на місці події. Через отримані травми нині Тимофій на лікуванні. Про інцидент розповів його адвокат.

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"Олеся Валеріївна одну дитину – дівчинку, яку викрали – взяла до себе на руки, а інших дітей – їх фізично намагалися затягнути (в авто – 24), але люди не дали цього зробити", – зазначив адвокат Тимофія Шумейка Ярослав Лантух.

На місце події одразу викликали поліцію. Відкрито кримінальне провадження. Але перешкодити так званому викраденню правоохоронці не змогли. Кажуть, залишитись з мамою забажала сама дівчинка.

У мами прав на батьківство ніхто не відбирав, тому дівчинка пішла з мамою, а хлопці пішли з татом. Це є сімейний конфлікт, ми не в праві втручатись у нього,

– прокоментував речник Управління Нацполіції Київської області Микола Жукович.

Визначити місце проживання дітей мають у суді, справу розглядають вже більше року. Через це сім'я опинилася у полі зору профільної служби Ірпеня.

"Мати дітей зверталася до нас у службу через те, що батько перешкоджає спілкуватись з дітьми. Ну неправильно було, що мати так викрала дитину. Це порушило, може, права дитини, оскільки в такий спосіб вона була викрадена", – сказала заступниця начальника Служби у справах дітей міста Ірпінь Людмила Лучко.

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Колишня дружина, яка проживає в Іспанії, каже Тимофій Шумейко, на судові засідання не з'являється. Намагається вирішити проблему по-своєму.

Є ухвала суду Луганської області, що вона (колишня дружина – 24) нібито там проживає, а я живу у Луганську на непідконтрольній території, хоча я завжди живу тут (у Бучі – 24),

– запевнив батько дівчинки.

Дитину могли вивезти за кордон через окуповану територію, припускають Тимофій Шумейко та його адвокат. І небезпідставно.

Погрожували, що у них є зв'язки, можливості вивезти дітей у незаконний спосіб саме через територію так званої "ДНР", таким чином через Росію тоді їм буде легше доправити її (дитину – 24) до Іспанії,

– повідомив адвокат.

У Нацполіції Київщини запевняють, щоб дітей викрадали і вивозили через "ДНР" – ще не чули.

Нині батько та його захисник з'ясовують, чи перетинала 8-річна Віра державний кордон України. Найбільше Тимофій Шумейко боїться, що силою відберуть ще й синів і більше їх не побачить.