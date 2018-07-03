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На Київщині у дитячому таборі отруїлися діти: восьмирічна дівчинка в комі

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На Київщині у дитячому таборі отруїлися діти
На Київщині у дитячому таборі отруїлися діти / Ілюстративне фото

На Київщині у приватному дитячому таборі Переяслав-Хмельницького району зафіксували масове харчове отруєння дітей. Одна дитина перебуває у тяжкому стані – дівчинка впала в кому.

Про це повідомилиу Департаменті охорони здоров’я Київської облдержадміністрації.

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Учора ввечері, 2 липня 2018 року, до Переяслав-Хмельницької центральної районної лікарні була екстрено доправлена дитина 8 років з розладом травлення, організм дівчинки був вкрай зневоднений і вона впала в кому та госпіталізована в реанімацію. Стан кваліфікується, як тяжкий,
– повідомляють у Департаменті.

Станом на 5 годину ранку дівчинку оглянув анестезіолог дитячої обласної лікарні (м. Боярка), також на консультацію викликані фахівці лікарні "Охматдит". Наразі дитину готують до транспортування в дитячий медзаклад "Охматдит".

За попередньою інформацією юна пацієнтка є ученицею спортивної Школи Деругіних. У зміні Школи Деругіних – 28 дітей, які 29 червня прибули до ТОВ "Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу "Славутич". Там діти мали готуватися до змагань.

12 дітям учора стало зле, вони мали розлад шлунково-кишкового тракту. У результаті одна дитина в комі, 11 дітей потрапили до медичного ізолятора табору. На сьогодні ізольованих залишається 7. Загалом в оздоровчому таборі знаходиться понад 200 осіб,
– йдеться у повідомленні.

Держпродспоживслужба вже взяла проби їжі, якою харчують дітей в таборі

Триває розслідування інциденту.

 

Теги: Новини Києва отруєння Лікування Діти Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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