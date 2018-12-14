На Київщині стався вибух газу в житловому будинку: фото

У п’ятницю, 14 грудня у Фастові Київської області стався вибух газу в п'ятиповерховому будинку. Наразі кількість потерпілих з'ясовують.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Відомо, що на Київщині, близько 09:20 у місті Фастів по вулиці Садова, 10, на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку стався вибух газу. Більше того, внаслідок вибуху відбулося руйнування третього, четвертого та п’ятого поверхів.



На Київщині стався вибух газу у житловому будинку//Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Наразі мешканців евакуюють, а на місці працюють підрозділи ДСНС.



На місці події вже працює ДСНС//Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій