На Київщині від кору померла маленька дитина

В Україні триває спалах кору, на який за минулий тиждень в областях захворіло 782 людини. Від ускладнень хвороби у Київській області померла малолітня дитина.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Facebook.

Читайте також: В Україні безкоштовно вакцинуватимуть від кору вчителів, поліцію та студентів

"За оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, за 29-й тиждень 2018 року на кір захворіли 782 людини – 369 дорослих і 413 дітей. Це на 3,1% більше ніж попереднього тижня", – йдеться у повідомленні.

У відомстві зауважили, що з початку 2018 року на кір захворіли 26 692 людини – 10 800 дорослих і 15 892 дитини.

За звітний тиждень від кору померла дитина віком 1 рік і 10 місяців у Київській області. Всього з початку року від ускладнень кору померло тринадцять людей: дев’ятеро дітей і четверо дорослих,

– додали у МОЗ.

Також, у міністерстві нагадали, що кір – це небезпечне вірусне захворювання, лікування від якого не існує, а ускладнення хвороби можуть призвести до смертельних наслідків. У зоні ризику перебувають діти та дорослі, які не отримали профілактичного щеплення, адже захистити від хвороби може лише вакцинація.

Що таке кір? Це небезпечне і дуже заразне захворювання, ліків проти якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть мати смертельні наслідки. Діти, які не отримали профілактичне щеплення, знаходяться у зоні ризику. Захистити від хвороби може тільки вакцинація.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.