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Телеканал новин 24 Новини Новини України

У Києві внаслідок ДТП загинула сім'я

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У ДТП загинула родина: батько, мати та неповнолітня дитина
У ДТП загинула родина: батько, мати та неповнолітня дитина / kyiv.npu.gov.ua

У Києві на Старообухівській трасі відбулося зіткнення трьох автомобілів. В ході аварії загинуло 3 людей, ще 2 травмовано.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

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Зазначається, що після отримання повідомлення про інцидент на місце події негайно виїхали екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група територіального управління поліції, слідчі столичного главку, рятувальники та медики "швидкої".

Встановлено, що водій одного з автомобілів виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з іншими машинами. Відомо також, що в салоні однієї іномарки загинула родина: батько, мати та неповнолітня дитина. Ще двоє потерпілих внаслідок ДТП отримали травми середнього ступеня тяжкості, їм надається необхідна медична допомога,
– йдеться у повідомленні.

У поліції повідомили, що наразі на місці аварії працюють працівники поліції з метою встановлення обставин та механізму автопригоди.

дтп, київ, діти
Внаслідок зіткнення автомобілі загорілися

Слідчими вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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