На Київщині внаслідок пожежі згоріло 12 квартир: фото

На Київщині у селі Чубинське ввечері, 4 лютого, спалахнула масштабна пожежа, внаслідок якої вигоріли 12 квартир. Вогонь охопив будівлю за лічені хвилини.

Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу Єлизавета Герасим'юк.

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Вона повідомила, що пожежа розпочалася орієнтовно о 19:00, за попередньою версією загорілося електрощитове приміщення на першому поверсі у магазині.

Сусідка постукала у двері та сказала, що нібито горить "Фора" (магазин на першому поверсі, – 24 канал). Чоловіки вибігли зі своїми вогнегасниками та допомагали тушити, проте це не допомогло. Потім я вже побачила у вікно, що вогонь подався до вікна квартири на другому поверсі,

– зазначила мешканка будинку Марина Довгоший.

Також вона додала, що часу, аби взяти якісь речі просто не було. Жителі села Чубинське запропонували допомогу постраждалим сім'ям, проте власники магазину так і не зв'язалися з ними. Окремі мешканці ночували в автівках біля місця пожежі. Марина зауважила, що деякі речі все ж таки вдалося врятувати.

Пожежа у селі Чубинське



Деякі речі вдалося врятувати



За словами мешканців, техніка безпеки була порушена

На місце має прибути експертна комісія, яка з'ясує причину займання. За словами мешканців відомо, що у будинку були легкозаймисті речі, зокрема пластик та пінопласт. Через це пожежа дуже швидко поширилась будівлею.