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      На Київщині внаслідок пожежі згоріло 12 квартир: фото

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      На Київщині у селі Чубинське ввечері, 4 лютого, спалахнула масштабна пожежа, внаслідок якої вигоріли 12 квартир. Вогонь охопив будівлю за лічені хвилини.

      Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу Єлизавета Герасим'юк.

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      Вона повідомила, що пожежа розпочалася орієнтовно о 19:00, за попередньою версією загорілося електрощитове приміщення на першому поверсі у магазині. 

      Сусідка постукала у двері та сказала, що нібито горить "Фора" (магазин на першому поверсі, – 24 канал). Чоловіки вибігли зі своїми вогнегасниками та допомагали тушити, проте це не допомогло. Потім я вже побачила у вікно, що вогонь подався до вікна квартири на другому поверсі,
      – зазначила мешканка будинку Марина Довгоший.

      Також вона додала, що часу, аби взяти якісь речі просто не було. Жителі села Чубинське запропонували допомогу постраждалим сім'ям, проте власники магазину так і не зв'язалися з ними. Окремі мешканці ночували в автівках біля місця пожежі. Марина зауважила, що деякі речі все ж таки вдалося врятувати. 

      Пожежа у селі Чубинське

      Пожежа у селі Чубинське

      Деякі речі вдалося врятувати
      Деякі речі вдалося врятувати

      За словами мешканців, техніка безпеки була порушена
      За словами мешканців, техніка безпеки була порушена

      На місце має прибути експертна комісія, яка з'ясує причину займання. За словами мешканців відомо, що у будинку були легкозаймисті речі, зокрема пластик та пінопласт. Через це пожежа дуже швидко поширилась будівлею.

      Теги: Новини України Новини Києва Пожежа Пожежа у Києві
      Джерело: 24 канал
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