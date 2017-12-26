На Київщині впіймали хабарницю з незвичним "подарунком": фото
21:19, 26 грудня 6020 Читать новость на русском
Секретаря бюджетної комісії селищної ради Київщини 26 грудня затримали під час отримання хабаря.
Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва.
Жінку-посадовця впіймали після передачі другої частини хабаря, яку вона отримала у вигляді автомобіля Volkswagen Sharan та 5 тисяч гривень. Перша частина хабаря складала 2 тисячі доларів США. Її посадовець отримала у листопаді поточного року.
Хабар затримана зажадала від підприємця за сприяння у прийнятті позитивного рішення головою та членами виконкому селищноï ради про надання дозволу на розміщення двох МАФів на території вказаного селища.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня , 11:54
Через загрозу вибуху в Києві евакуюють центральний залізничний вокзал24 жовтня , 08:14
Резонансне ДТП з сином Шуфрича: відомо про стан збитого пішохода27 серпня , 17:42
Держкіно фінансує нову романтичну комедію Зеленського "Він і Вона"сьогодні , 03:45
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною24 листопада , 15:00