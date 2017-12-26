На Київщині впіймали хабарницю з незвичним "подарунком": фото

Секретаря бюджетної комісії селищної ради Київщини 26 грудня затримали під час отримання хабаря.

Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва.

Жінку-посадовця впіймали після передачі другої частини хабаря, яку вона отримала у вигляді автомобіля Volkswagen Sharan та 5 тисяч гривень. Перша частина хабаря складала 2 тисячі доларів США. Її посадовець отримала у листопаді поточного року.

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Хабар затримана зажадала від підприємця за сприяння у прийнятті позитивного рішення головою та членами виконкому селищноï ради про надання дозволу на розміщення двох МАФів на території вказаного селища.